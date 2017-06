Freudenstadt Musikalische Delikatessen quer duch die Epochen

Paul Hindemith hatte zu Beginn des Zweiten Weltkriegs im Schweizer Exil die "Sonate für Trompete und Klavier" komponiert. Gedanklich in das Jahr 1939 zurück versetzt, erlebten die Konzertbesucher die dreiteilige Sonate, die am Klavier auf rhythmisierte und fast manisch überdrehte Weise begleitet wurde und die signalisierte, dass das Ende der Kräfte naht. Innere Zerrissenheit, Angst und Sorge, aber auch Schmerzensrufe waren bei den Fanfaren des Todes spürbar. Nach der Pause brillierte Valentin Eschmann mit dem "Hornkonzert Nr. 4 in Es-Dur" von Wolfgang Amadeus Mozart, einem von vier Hornkonzerten aus der Zeit Ende des 18. Jahrhunderts, auf das langer Applaus einsetzte.

Ein weiterer musikalischer Leckerbissen war die "Sonata G 1" für Trompete, Streichorchester und Basso Continuo aus der Barockzeit, komponiert von Giuseppe Torelli im Jahr 1690. Zwingelberg spielte sie auf einer italienischen Flügeltrompete, einem hohen Blech mit glasklaren Klängen zu einer brillanten Klavierbegleitung von Rafael Klepsch.

Ein Pflichtstück für Hornisten von Volker David Kircher ist das Werk "Tre Poemi für Horn und Klavier", das in den Jahren 1986 bis 1989 entstanden ist und eine Geschichte aus der griechischen Mythologie zum Inhalt hat. Nach dem "Klagegesang" folgte im zweiten Teil "La Danza", bei dem Pianist Klepsch die Saiten des Klaviers im Stehen mit den Händen anschlug und dadurch für einen Überraschungsmoment sorgte. Das Publikum reagierte begeistert auf dieses moderne Stück.

Aus der Feder des im 20. Jahrhundert lebenden Komponisten Ennio Porrino stammt das "Concertino für Trompete und Klavier", das sich Zwingelberg zum Konzertabschluss ausgesucht hatte, ein Werk mit anspruchsvollen Passagen, das er bravourös meisterte, nachdem er sich bei Christian Pöndl und Christoph Ruetz für die jahrelange Begleitung auf seinem musikalischen Weg bedankt hatte.

Mit Bravo-Rufen und rhythmischem Klatschen holten die Konzertgäste Eschmann und Zwingelberg zu einer Zugabe zurück in den Saal. Auch Musikschulleiter Pöndl war tief beeindruckt von diesem Konzert.