Freudenstadt Musik über Freunde und Sorgen

Alexa Gaiser aus Aach hat bei unterschiedlichen Gelegenheiten die Ausdruckskraft ihrer Stimme bewiesen, in Stuttgart wie in Freudenstadt. Debora Kohler ist als Musikerin und Musiklehrerin in Schopfloch und der Region tätig. Es ist ihr erster gemeinsamer Auftritt, dem noch einige folgen sollen, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.