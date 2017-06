Freudenstadt Schauspieler heben in Musbach ab

Freudenstadt-Musbach. Der etwa 20-minütige Kurzspielfilm wurde in den vergangenen Tagen an mehreren Orten im 16-Millimeter-Format gedreht. Hauptdrehort ist dabei der Wersteinerhof in Faschingen. Auf dem Segelflugplatz Musbach wurde ein Windenstart gedreht: Schauspieler Bernd Tauber schleppte in der Rolle des Vaters Johan seinen Sohn Theo mit der Seilwinde.

In einer weiteren Einstellung suchte Mutter Tekla, dargestellt von Cornelia Heyse, verzweifelt auf dem leeren Flugplatz ihren Sohn. Als Requisite diente Sven Gielnik, der Regie führte, anfangs ein mystischer Blick in den Morgenhimmel, an dem noch die Mondsichel und die hell leuchtende Venus stand. Weiter benötigte die Crew die Egger-Startwinde und ein Segelflugzeug der Freudenstädter Flieger für den Startvorgang. Für Musbach hatte sich das Team mit Kameramann Christoph Schwarz entschieden, da das Fluggelände sich mit seiner stillen Weite ideal für die geplante Einstellungen nach dem Sonnenaufgang zeigte.

Die Handlung des Films hat etwas Mystisches. Vater und Sohn sind beide Flieger. Seit Tagen fliegt Sohn Theo mit dem Segelflugzeug über das Gehöft seiner Eltern hinweg. Vater und Mutter gehen auf unterschiedlichste Weise damit um. Von einem der Flüge kehrt Theo nicht zurück. Während Mutter Thekla sicher ist, das Theo verschwunden ist, weigert sich Johan, ein Unglück in Betracht zu ziehen. Das sorgt nach und nach für eine beklemmende Stimmung.