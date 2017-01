Freudenstadt Mountainbike-Fahrer düsen durchs Christophstal

Eine weitere Besonderheit ist die Rock-Garden-Down-Hill-Passage. Sie soll die längste Deutschlands werden, so Ringle. Bei diesem Teil des Rundkurses geht es steil bergab, zumeist über Geröll, daher der Name Rock Garden, der sich mit Felsgarten übersetzen lässt.

Kaum Veränderungen nötig

Weiter bergab geht es auf dem sogenannten North-Shore. Dieser Holzsteg ist mit 180-Grad-Kehren versehen, was in dieser Konstellation ungewöhnlich sei, so Ringle. An diesem Teil der Strecke sei auch ein guter Beobachtungspunkt für die Zuschauer.

Für das Bundesligarennen im September sind gar nicht so viele Veränderungen geplant. Denn die Strecke könne mit Pfosten und Flatterband so geführt werden, dass sie besonders schwierig ist. Lediglich beim Aufstieg vom Bärenschlössle an seien derzeit einige Holzhindernisse eingeplant, so Ringle.