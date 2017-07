Freudenstadt Möchtegern-Rocker ruft Polizei auf den Plan

Der Mann habe bei der Vernehmung angegeben, nur ein Bier in der Gaststätte trinken zu wollen – und wollte sich mit dem Aufzug wohl wichtig machen. Eine Gefahr sei von ihm nicht ausgegangen, höchstens für sich selbst. Wäre er in dem Aufzug einem echten "Angel" oder einem befeindeten "Bandido" in die Finger gelaufen, hätte es böse ausgehen können. Die Clubs reagieren in solchen Fragen humorlos. "Der Mann wurde auf mögliche Konsequenzen seines Handelns aufmerksam gemacht. Das hat ihn beeindruckt", so der Beamte. Er sei "sehr nervös" geworden.

Clubs reagieren humorlos

Laut Polizei gebe es im Kreis Freudenstadt seit Jahren keine Probleme mehr mit Rocker-Clubs, es seien weder Aktivitäten noch Clubmitglieder bekannt. Was den Vorfall vor einigen Wochen auf der Hauptkreuzung am Marktplatz betrifft, gibt es mittlerweile ebenfalls neue Erkenntnisse. Wie berichtet, hatten zwei Fahrer schwerer Maschinen einen anderen Motorradfahrer an der roten Ampel auf offener Straße vermöbelt. Laut Polizei habe es sich hier trotz ähnlichen Aussehens um "Biker", nicht um Rocker im klassischen Sinn gehandelt. Auch der Grund für den handfesten Streit stelle sich mittlerweile etwas anders da. Der Fahrer einer Rennmaschine hatte sich wohl in den Korso der Biker gedrängelt, es habe gegenseitige beleidigende Gesten gegeben. An der Kreuzung soll der Fahrer der Rennmaschine gegen eins der Bikes getreten haben, ehe die beiden anderen handgreiflich wurden. Alle drei Fahrer wohnen nicht in der Region, waren auf der Durchfahrt.