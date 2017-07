Freudenstadt Möchtegern-Rocker kriegt das Hosenflattern

Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, spielte sich der Fall am Montag in der Martin-Luther-Straße ab. Augenzeugen reagierten erschrocken, als der Mann mit Kutte und Waffe vor dem Imbiss aufkreuzte. Verstörend sei auch gewesen, dass der Aufzug so wenig zum sonstigen Erscheinungsbild des angeblichen Rockers passte. Er wurde als eher kleinwüchsig und schmalbrüstig beschrieben, bringe wohl "keine 60 Kilo auf die Waage". Ein Passant alarmierte die Polizei. Der Vorfall war offenbar schnell geklärt: "Es handelte sich definitiv nicht um ein Mitglied der Hells Angels", so der für Rocker-Angelegenheiten zuständige Ermittler der Polizei Freudenstadt. Der Mann wurde von seinen Kollegen aufgegriffen.

Bei der Vernehmung stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschuss-Pistole handelte. Einen sogenannten kleinen Waffenschein dafür habe der 52-Jährige nicht. Deshalb ergehe Anzeige gegen den Mann.

Die Kutte habe auf den ersten Blick den Eindruck erwecken können, der Mann sei Mitglied des berüchtigten Rocker-Clubs. Es habe sich aber um eine Maskerade gehandelt, keine echten Embleme. Die "körperlichen Proportionen" hätten in der Tat "nicht gepasst". Der Mann habe bei der Vernehmung angegeben, nur ein Bier in der Gaststätte trinken zu wollen – und wollte sich mit dem Aufzug wohl wichtig machen. Eine Gefahr sei von ihm nicht ausgegangen, höchstens für sich selbst. Wäre er in dem Aufzug einem echten "Angel" oder einem befeindeten "Bandido" in die Finger gelaufen, hätte es böse ausgehen können. Die Clubs reagieren in solchen Fragen humorlos. "Der Mann wurde auf mögliche Konsequenzen seines Handelns aufmerksam gemacht. Das hat ihn beeindruckt", so der Beamte. Er sei "sehr nervös" geworden.