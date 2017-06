Freudenstadt Mit zartem Klang

Freudenstadt. Ein neues Instrument feiert in Freudenstadt Premiere. Ein Veeh-Harfenensemble aus Schwäbisch Gmünd gastiert am Samstag, 17. Juni, mit zwei Konzerten in Freudenstadt. Ab 16 Uhr findet das erste im Vortragssaal der Klinik Hohenfreudenstadt statt und ab 20 Uhr ist dasselbe Konzert in der Friedenskirche zu hören. Die Veeh-Harfe wurde 1987 von Hermann Veeh für seinen behinderten Sohn Andreas entwickelt. Dass daraus einmal ein Instrument wird, das immer mehr Menschen in der Bevölkerung spielen, hätte er damals nicht gedacht.