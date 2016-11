Freudenstadt Mit Wärme und Innigkeit in der Stimme

Tobias Jost zeigte sein pianistisches Können in der hervorragenden, fein abgestimmten Begleitung von Verena Seid und in dem Zusammenspiel mit Henrik Schmieder bei zwei vierhändigen Stücken von Grieg, die neben Ausdruck und Gestaltungstiefe durch besondere Reife überzeugten. Auch solo konnte er sich profilieren: Er überzeugte mit dynamisch stimmigem und gut ausgewogenem Anschlag bei Schuberts innigem Impromptu in Ges-Dur aus den Moments musicaux.

Der junge Nachwuchspianist Henrik Schmieder gefiel neben dem sehr harmonischen, vierhändigen Spiel vor allem in der Begleitung von Verena Seid. Dabei konnte er gefühlvolle und perfekt auf den Atem abgestimmte Akzente setzen und so zum Erzeugen besonderer Stimmungen beitragen. Das Publikum belohnte die Künstler mit stehendem Beifall.