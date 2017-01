Freudenstadt Mit Spiel und Spaß ins neue Jahr

In kleinen Gruppen konnten Jungen und Mädchen gemeinsam ins neue Jahr starten. Bei Bastelangeboten, passend zur Jahreszeit, wurden Pinguine aus Tonkarton und viele weitere Kreationen gebastelt. Besonders das Billard und der Tischkicker boten ebenfalls kurzweilige Unterhaltung. Der Wintereinbruch wurde zum Spielen im Schnee und zum Bauen von Schneemännern genutzt.

Ein täglicher Programmpunkt war auch das gemeinsame Kochen und Essen, bei dem die Kinder erste Kocherfahrungen sammeln konnten. Auch in den kommenden Ferien bietet das KiJuz wieder Betreuung, Spaß und Spiel an. Pünktlich zum neuen Jahr liegen auch die Faltblätter zur Ferienbetreuung 2017 in den Grundschulen, dem Bürgerservice und im KiJuz aus.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Daniela Schwabe unter Telefon 07441/8 90 2 57 oder E-Mail an daniela.schwabe@freudenstadt.de.