Freudenstadt Mit Spende sollen Wünsche Sterbender erfüllt werden

Dabei stehen keine großen Wünsche auf der Agenda, so Broß. So will man Betroffenen eventuell nochmals eine Fahrt zu Familienmitglieder ermöglichen, die weit entfernt leben. Da einige Mitglieder des Vereins mit der Palliativpflege vertraut sind, ist auch angedacht, pflegende Langzeitfamilienmitgliedern zu unterstützen, damit diese zumindest für einige Stunden zur Ruhe kommen können. Leider seien immer wieder Kinder von schweren Krankheiten betroffen, sagte Broß. Diesen will der Verein es ermöglichen, beispielsweise ihr Fußballidol oder ein anderes Vorbild zu treffen.

Anregungen und Wünsche nimmt der Verein gerne entgegen. Eine Facebook-Seite ist im Aufbau.