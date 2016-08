Freudenstadt Mit neun Metern pro Sekunde

Freudenstadt. Zur Einweihung der neuen Attraktion am Panorama-Bad gibt es eine Eröffnungsfeier mit Oberbürgermeister Julian Oswald. Das neue Maskottchen des Panorama-Bads, ein Delfin, der zusammen mit den Fans des Schwimmbads entwickelt wurde, darf bei der Eröffnungsfeier nicht fehlen.

Vom neuen Rutschenturm führen gleich zwei Rutschen in die Tiefe: Die "Black-Hole-Rutsche" und die "Turbo-Rutsche". Mit 110 und 68 Metern Länge sind diese deutlich länger als die alte Rutsche, die lediglich 47 Meter misst. Beide Rutschen sind im Gegensatz zur alten Wasserrutsche so genannte Tunnelrutschen in geschlossenen Röhren.

Die "Black-Hole-Rutsche" ist eine klassische Familienrutsche, erklärt Christian Schebetka von den Stadtwerken Freudenstadt, die das "Pano" betreiben. Das bedeutet, dass ab sechs Jahren oder in Begleitung einer Aufsichtsperson gerutscht werden darf. Das Besondere an der "Black-Hole-Rutsche" sind verschiedene Lichteffekte im inneren der Röhre. Die maximale Rutschgeschwindigkeit liegt bei ungefähr vier bis fünf Metern pro Sekunde, so Schebetka. Das Gefälle beträgt 9,81 Prozent.