Freudenstadt Mit Locken und großer Stimmgewalt

Aber das Rudert-Publikum freute sich über die Vorabpräsentation und applaudierte begeistert. "Wir träumen mit offenen Augen", ließen die beiden "Mädels" verlauten und sangen mit viel Gefühl "Weil mir heut danach isch". Durch persönliche Lebenserfahrungen aus ihrem Umfeld lassen sich die Sängerinnen zu ihren Liedern inspirieren, so auch bei dem sozialkritischen Stück über Glaubensfragen "In Gottes Nama".

Das Rock- und Pop-Duo aus Wiggensbach bei Kempten lockerte den Konzertabend mit kleinen privaten Anekdoten und Geschichten aus ihrem 14-jährigen gemeinsamen Musikerleben auf. Bevor sie mit ihrer Band auf Tour gingen, traten sie erst einige Jahre als Duo auf. So ganz wollten sie sich nicht auf eine Sprache festnageln lassen und sangen in Englisch. Dann und wann sang "Vivid Curls" auch in Hochdeutsch und machte einen musikalischen Abstecher nach Frankreich mit dem Coversong "Je veux" von Zaz. Grundsätzlich aber blieben sie ihrer Linie als "musikalische Botschafter des Allgäus" treu.

Ab und zu war in ihrem Programm auch Platz für romantische Liebeslieder und Balladen wie "Niemand bloß du" oder "Bring mi hoim". Die Frauen plädierten für das Unterrichtsfach "Glück" ab der ersten Klasse, bevor sie den Song "Jäger der Glückseligkeit" anstimmten.

Als "an richtigen Kracher zum Thema Konsum" kündigten sie "Geiz isch geil" an, in dem sie das Konsumverhalten der Menschen hinterfragten. Vor ihrem letzten Lied "Es muss eim au mal was wurscht sei könne" ließen die beiden Künstlerinnen verlauten, dass sie manchmal schon das Gefühl hätten, dass sie "ned so reipassen" mit ihrer gesellschaftskritischen, nicht immer glatten und unangepassten Art. Dem Publikum gefiel jedoch das unkonventionelle Konzert, deshalb wurde es auch noch mit Zugaben belohnt, darunter das stimmige Lied "All deine Engel".