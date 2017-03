Freudenstadt Mit Kindern die Natur entdecken

Kreis Freudenstadt. Das Kreisforstamt bietet in Kooperation mit dem Forstlichen Bildungszentrum Karlsruhe drei Seminare für Pädagogen in Kindergärten und Schulen an, in denen vermittelt wird, wie sie den Kindern die Natur näher bringen und zusammen mit ihnen die Geheimnisse des heimischen Waldes entdecken können.