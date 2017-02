Freudenstadt Mit Herz und Hand im Job

Die Zimmererinnung Freudenstadt veranstaltet zum Thema "Berufswahl Zimmerer" ein Theaterstück in der Aula der Falkenrealschule in Freudenstadt. Bei der Aufführung am Freitag, 24. Februar, ab 9.30 Uhr werden die Schüler der Falkenrealschule und der Keplerschule Freudenstadt teilnehmen.