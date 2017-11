Freudenstadt Mit Geländewagen Loipe zerstört

Der Vorsitzende des Sportvereins Skizunft Kniebis traute seinen Augen nicht. Als er am Montagmorgen mit seinem Hund unterwegs war. Die frisch gelegte Spur der Rundloipe war von tiefen Reifenspuren durchzogen und damit unbrauchbar. Wintersportler, die bereits morgens angereist waren, schüttelten angesichts des Loipen-Vandalismus entsetzt den Kopf. Erst am Sonntag hatte man die Spur auf der beschneiten Loipe gelegt und somit die Wintersportsaison in Kniebis eröffnet. Den ganzen Tag über waren bereits Langlaüfer unterwegs", sagt Herbert Scholz.

Es muss ein großer Geländewagen gewesen sein, mit dem von der Bundesstraße 28 zunächst in Richtung Ellbachseeblick und dann weiter über die Nachtloipe bis zum Sportplatz und wieder zurück über die Schneespur gefahren wurde. Dabei wurde nicht nur die Spur zerstört, sondern an vielen Stellen ist der Schnee mit aufgewühltem Boden verschmutzt.

Wer macht sowas? Herbert Scholz sagt: "Das sind wir schon gewohnt". Junge Leute probierten ihre Allradfahrzeuge aus und hätten wohl Spaß daran, dies auf einer frisch gespurten Loipe zu tun. Doch das will der Kniebiser Verein nicht länger hinnehmen. Herbert Scholz hat sich mit Hans-Joachim Greschner, dem Vorsitzenden des Loipenfördervereins in Verbindung gesetzt. Dieser hat jetzt bei der Polizei Anzeige erstattet.