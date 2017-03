Freudenstadt Mit einem blauen Auge davon gekommen

Der Mann war wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Oberamtsanwalt Paul Trick verlas die Anklage. Der Mann soll im Juli vergangenen Jahres gegen 11.15 Uhr seiner damalige Freundin und jetzigen Verlobten während eines Streits Verletzungen zugefügt haben, hieß es. Es soll auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad in Pfalzgrafenweiler zu einem Streit mit der 22-jährigen Frau gekommen sein, der damit endete, dass der Mann die Frau in den "Schwitzkasten" genommen, sie in ein Gebüsch gezogen und sie danach mit einem "flachen Schlag" ins Gesicht geschlagen haben soll, sodass sie zu Boden fiel. Auch von Fußtritten, "Nachtreten" und Beleidigungen war in der Anklage die Rede.

Auf Nachfrage von Amtsgerichtsdirektor Michael Gross ließ der Angeklagte verkünden, er mache zu den Tatvorwürfen keine Angaben. Sein Rechtsbeistand verlas eine Erklärung. Sein Mandant hätte sich am Tattag mit seiner Freundin getroffen, um sich "auszusprechen".

22-Jährige sagt nicht vor Gericht aus