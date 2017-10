Freudenstadt Mit "Cellifamiliy" über fünf Oktaven durch Musikgeschichte

Aus 1976 stammt das gleichnamige Stück von Deckert, das sich aus fünf Teilen zusammensetzt, anfangs gezupfte und teils wild durcheinanderlaufende Passagen beinhaltet, einen choralartigen Mittelteil beinhaltet und im vierten den zweiten Teil rückwärtslaufen ließ. Der Schlussteil knüpfte wiederum an den ersten an und klang harmonisch aus.

Ensemble-Mitglied Dana Waksman aus Israel kündigte ihr jüdisches Gebet "Avinu Malkeinu", das sie eigens für den Feier- und Fastentag Jom Kippur arrangiert hatte, selbst in englischer Sprache an. Die Celli zelebrierten unterschiedlichen Stimmungen, Bitten und Wehklagen und wurden auch für perkussive Elemente eingesetzt.

Höhepunkt des ersten Programmteils war die Uraufführung des Stückes "Count-down" aus diesem Jahr, geschrieben von Ensemblemitglied Graham Waterhouse aus England. Das Stück ging den Weg von oben nach unten in verschiedenen Taktakten von 5/4 bis ¼ runtergezählt und ließ – was nur beim Cello möglich ist – am Schluss vom tiefen C bis zum hohen H die Töne über fünf Oktaven erklingen. Waterhouse hatte in einer Art Raumkomposition die Instrumente in Gruppen geteilt und die Themen und Stimmen verteilt. Nach einem atmosphärischen Anfang folgte ein heftiger Allegro-Teil sowie der Schluss mit einer 60-tönigen chromatischen Tonleiter. Ein Bossa Nova von dem recht unbekannten Wilhelm Kaiser-Lindemann sorgte mit "Variacoes Brasileiras" für brasilianische Stimmung vor der Pause. Geschrieben für eine Südamerikatournee im Jahre 1980 vermischten sich brasilianische Klänge mit Traditionellem und längst Vergangenem. Die Cellisten klopften im Rhythmus mit und durften auch mal ihre Stimmen kurzzeitig für Zwischenlaute einsetzen.

Der Tanz "Por una Cabeza" von Carlos Gardel von 1935 eröffnete die zweite Hälfte des Abends, gespielt von einer vierstimmigen Celli-Gruppe. Mit "Hymnus" von Julius Klengel hatte sich die "Cellifamily" ein Originalwerk für zwölf Celli aus dem Jahr 1919 ausgewählt.

Am Ende lockt das Flair Spaniens

Anfangs mehrfach vierchörig im Wechsel gespielt, waren zum Schluss alle zwölf Instrumente aktiv. Bei "Souvenir de Sevilla" von dem englischen Komponisten Allan Stephenson ließen die sechs Stimmen den Flair Andalusiens erkennen, bei dem Stimmen in großartiger Weise hin und her tanzten.

Schluss-Stück des Abends war die "Fuga y misterio" aus Astor Piazzolas Tango-Operette "Maria de Buenos Aires", dem lang anhaltender Applaus folgte sowie begeisterte Bravo-Rufe.

Mit der Zugabe der katalanischen Volksmelodie "Gesang der Vögel" von Pablo Casals, von Deckert für Celli arrangiert,, verabschiedete sich die "Cellifamily".