Freudenstadt Mit Anmut und Grazie

Nach der Konzertpause setzten sich Liselotte Vermote und Julia Laura Andrei jeweils an einen eigenen Flügel und fuhren in ihrem Konzertprogramm mit Johannes Brahms und dessen "Variationen über ein Thema von Haydn zu vier Händen B-Dur" fort. In ganz unterschiedlichen Abwandlungen, die mal gediegen, verschnörkelt oder dramatisch waren, und dann und wann auch furios und dramatisch gespielt wurden, zeigten die beiden Künstlerinnen, dass Klavierspielen für sie Passion ist.

Die Gäste lauschten andächtig und genossen den Konzertabend. Den Konzertabschluss bildeten "Zwölf Variationen über ein Thema von Paganini" von dem polnischen Dirigenten und Komponisten Witold Lutoslawski, die das Klavierduo im eigenen Stil und in atemberaubendem Tempo auf den Flügeln spielte. Lutoslawski selbst bezeichnete den anspruchsvollen Zyklus als "Kaffeehausmusik", denn in den Jahren 1939 bis 1944 verdiente er sich zusammen mit seinem Pianistenkollegen Andrzej Panufnik seinen Lebensunterhalt in einem Warschauer Kaffeehaus.

Das Publikum wusste die Leistung der beiden Pianistinnen zu würdigen und spendete lang anhaltenden Applaus, sodass die beiden noch eine Interpretation von zwei weiteren Ungarischen Tänzen spielten.