Freudenstadt. Sein 40-jähriges Bestehen feiert der Mini-Club Freudenstadt am Samstag, 8. Oktober, auf dem Marktplatz. Ein lockeres und ungezwungenes Treffen ist vorgesehen. Auf dem Gelände dürfen nur Classic Minis bis Baujahr 2000 ausgestellt werden. Der Mini-Club wurde am 17. Januar 1976 gegründet. Eines der Gründungsmitglieder ist noch heute dabei. Bereits 1976 wurde ein Mini-Treffen mit internationaler Beteiligung ausgeschrieben, 38 weitere internationale Treffen folgten. Bei dem Club handelt es sich um eine kleine Gruppe von Minifahrern, die ab und zu etwas zusammen unternehmen – sei es eine Ausfahrt, der Besuch von Mini- oder Oldtimertreffen oder ein gemeinsames Grillfest. Auch andere British-Car-Fahrer sind im Club willkommen. Jeden ersten Freitag im Monat ist ab 20 Uhr im Hotel Traube in Loßburg ein Stammtisch.