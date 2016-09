Freudenstadt Mia Julia bei Mallorca-Party im Turmbräu

Ihren Freudenstädter Auftritt startete Mia Julia Brückner, kurz Mia Julia, mit einer klaren Ansage an das Publikum. "Wir feiern hier heute Nacht den Mallorca-Style, und der hat für mich nur zwei Regeln: Ihr müsst unfassbar laut und eure Hände müssen immer mindestens auf Kopfhöhe sein." Bedingungen, die das Publikum gern erfüllte, war es im gerammelt vollen "Turmbräu" zuvor bereits einige Stunden dank passender Musik in Feierstimmung versetzt worden. Kurz nach 23 Uhr hatte das Warten ein Ende: Los ging die "Malle-Party" mit "Oh Baby" – das Lied, mit dem die Blondine aus Oberbayern im Jahr 2012 den Durchbruch am Ballermann geschafft hatte.

Ohne ihren eigentlichen Duettpartner Ikke Hüftgold musste Mia Julia beim Stück "Wir sind Mallorca" auskommen. Eigentlich kein Problem für die quirlige Sängerin, deren Tourprogramm inklusive neuer Show "frech, laut, sexy" allein im restlichen September laut Webseite elf weitere Auftritte vorsieht. Ihre Bühnenpräsenz auszuspielen, fiel der 29-Jährigen zu Beginn allerdings schwerer als gewohnt: "Sieht man mich eigentlich überall? Sorry, ich bin halt sehr klein."

Damit nicht nur die Fans in den ersten Reihen etwas zu sehen bekamen, kletterte Mia Julia daher regelmäßig auf das schmale Absperr-Geländer vor der Menge und sang von dort aus weiter. "Das ist ein bisschen anstrengend, aber macht euch keine Sorgen. Falls ich runterfalle, fangen mich meine beiden Begleiter hier ja auf", scherzte die Sängerin mit Verweis auf die Herren der Security, die ihr nicht von der Seite wichen.