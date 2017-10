Freudenstadt Mexiko bietet regionalen Betrieben Chancen

Die Veranstaltung findet von 9 bis 12.30 Uhr im Pforzheimer IHK-Haus statt. Auf Initiative der Horber Unternehmerin und IHK-Präsidentin Claudia Gläser kommt Sören Kruse, Repräsentant der Deutsch-Mexikanischen Auslandshandelskammer (AHK) für die Region Bajio, in den Nordschwarzwald und informiert Unternehmen, wie sie in Mexiko erfolgreich Fuß fassen können. Begleitet wird der AHK-Vertreter von Rechtsanwalt Michael Pönisch, der mit seiner international ausgerichteten Anwaltskanzlei an vier Standorten in Mexiko vertreten ist. Pönisch spricht über die rechtlichen und steuerlichen Aspekte von Geschäftsaktivitäten und Investitionen in Mexiko. Ihre Erfahrungen über den Aufbau einer Produktionsstätte in Mexiko schildern Bernd Schroiff und Michael Scheib vom Pforzheimer Unternehmen Witzenmann GmbH. Die Witzenmann-Gruppe eröffnete im Juni vergangenen Jahres im mexikanischen Celaya eine neue Produktionsstätte. Ulrich Binkert, bei Germany Trade and Invest (gtai) Experte für die zentralamerikanische Region, schildert Trends und Branchenentwicklungen in Mexiko.

Reaktion auf Trump-Politik

Mexiko gilt als dynamische Wirtschaftsregion. "Angesichts der Abschottungspolitik von US-Präsident Donald Trump rücken Deutschland und Mexiko derzeit noch enger zusammen", so IHK-Präsidentin Gläser. Beide Länder bekennen sich zum Freihandel und treiben die Modernisierung des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Mexiko voran. Vor allem für die Branchen Kfz-Zulieferer, Maschinenbau, Automatisierungstechnik sowie Engineering- und Logistikdienstleister biete Mexiko vielfältige Geschäftsmöglichkeiten. Laut Gläser gibt es eine gut funktionierende deutsche Unternehmens- und Industriestruktur. 1900 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung seien dort registriert.