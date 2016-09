Freudenstadt Metaller fahren zu Großdemo nach Stuttgart

Kreis Freudenstadt. Mit mehreren Bussen fahren die Metaller am Samstag, 17. September, nach Stuttgart. Dort findet eine der sieben Großdemonstrationen gegen die geplanten Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada statt. Das bundesweite Bündnis erwartet dazu mehr als 250 000 Demonstranten, teilt die IG Metall mit. In der entscheidenden Woche vor dem Treffen der EU-Handelsminister in Bratislava wollen sie damit ein deutliches Signal setzen. Denn dieses Treffen solle den Weg ebnen für die Unterzeichnung von CETA. Dadurch würden Tatsachen geschaffen und die demokratischen Entscheidungsprozesse in den EU-Mitgliedsstaaten zunächst umschifft. Möglichst viele sollen deshalb ihren Protest gegen "die undemokratischen Freihandelsabkommen auf die Straße tragen können", so Andreas Ziegler von der IG Metall, der die Organisation vor Ort koordiniert. Beide Abkommen untergraben Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Umwelt- und Verbraucherschutz sowie Arbeitnehmer, so die Gegner. Wer mitfahren will, kann unter www.ttip-busse.de ein Ticket für die Busfahrt bestellen. Mitglieder der IG Metall erhalten den Fahrschein kostenfrei über die örtliche IG-Metall-Geschäftsstelle.

Kontakt: Andreas Ziegler, Telefon 0160/5 33 10­ 93.