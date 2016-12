Freudenstadt Messe zeigt die Vielfalt der Berufe

Wie in den vorigen Jahren, wurde für Berufsschüler des dritten Ausbildungsjahres der Berufe Mechatroniker und Elektroniker eine Fahrt zur Fachmesse SPS IPC Drives in Nürnberg angeboten. Die internationale Messe bietet Einblick in die neuesten Entwicklungen der Branche, teilt die Schule mit. Die Lehrlinge konnten sich insbesondere über Innovationen in den Bereichen Automatisierung, Antriebe und Datenströme für die Industrie 4.0 informieren. Ein weiterer Schwerpunkt war Energieeffizienz.

Mehr als 1600 Aussteller zeigen neue Trends

Über 1600 Aussteller präsentierten auf einer Fläche von mehr als 120 000 Quadratmetern ihre Produkte und Lösungen, Innovationen und Trends rund um die elektrische Automatisierung. Die Schüler konnten hier die Vielfalt ihrer technischen Berufe erleben.