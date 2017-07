Freudenstadt Mensch im Fokus

In Betrieben, Schulen und Universitäten bestimmen Kompetenzen und die Orientierung an wirtschaftlichen Interessen zunehmend die Lebens-, Lern- und Arbeitszeit. Beate Thalheimer wendet in ihrem Vortrag die Perspektive und rückt auf der Basis von neuen humanwissenschaftlichen Forschungsergebnissen den Menschen in den Mittelpunkt.

Mehr als Humankapital

Von ihm als Handelnden auszugehen, überwindet eine Sichtweise, die den Menschen auf seine Funktion als Humankapital reduziert. Die Referentin lädt dazu ein, unter anderem über Sinnkonzepte, die Entwicklung von Identität und den Umgang mit Kenntnissen und unbewusstem Wissen nachzudenken. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei.