Freudenstadt Meister ermittelt

Bei den Mastern belegte Peter Knauth den 1. Platz mit 190 Ringen und den 2. Platz Walter Armbruster mit 185 Ringen. Beim Schießen mit einem Langbogen erreichte Wolfgang Kohls mit 174 Ringen den 1. Platz. In der Klasse der Beginner mit Visier setzte sich Peter Wasel mit 293 Ringen an die Spitze, gefolgt von Hans Peter Störzer mit 264 Ringen. Bei den Damen in der Kategorie Blankbogen erreichten Jasmin Kreile mit 255 Ringen den 1. Platz, Janett Gördes mit 204 Ringen den 2. Platz und mit 99 Ringen Jessica Kohls den 3. Platz, während bei den Beginnern ohne Visier Claudia Harter mit 203 Ringen siegte. Susanne Wasel und Irmgard Megnin belegten mit 241 und 174 Ringen den 1. und 2. Platz in der Klasse der Beginner mit Visier.

Die Blankbogenschützen A bewährten sich mit 204 Punkten für den 1. Platz und 138 Ringen für den 2. Platz. Die Jugend waren mit den Blankbögen auch gut aufgestellt mit Matwej Schöck, der mit 288 Ringen den 1. Platz belegte, Darline Meck mit 234 Ringen auf dem 2. Platz und Marvin Meck mit 217 Ringen auf dem 3. Platz. Die Juniorinnen wurden vertreten von Larissa Kohls, die 124 Ringe holte.