Kreis Freudenstadt. Steifer Hals, Ziehen in der Wirbelsäule: Der Landkreis Freudenstadt liegt bei Fällen von Rückenschmerzen im Durchschnitt. Rückenschmerzen begleiten drei von vier Deutschen im Alltag, heißt es in einer Pressemitteilung der Krankenkasse IKK. Die Anzahl der Behandlungsfälle variiere je nach Region. Der Kreis Freudenstadt liegt fast genau im Landesdurchschnitt. "Zwischen 2009 und 2015 gab es hier jährlich durchschnittlich 439,8 ambulante Behandlungsfälle pro 1000 Versicherte. Zum Vergleich: Baden-Württemberg kam auf 439,6 Fälle pro Jahr", sagt Maritta Goll, Regionalgeschäftsführerin der IKK classic in der Region Nordschwarzwald. Die Krankenkasse hat dafür aktuelle Daten von "Faktencheck Gesundheit 2016" der Bertelsmann-Stiftung ausgewertet. Zur Diagnosestellung würden insbesondere in Baden-Württemberg sehr häufig bildgebende Verfahren wie Röntgenuntersuchungen, MRT oder CT eingesetzt. Hier liege der Landkreis mit 422,1 Bildgebungen je 1000 Versicherte pro Jahr unter dem Landesschnitt von 428,7, so Goll weiter. Experten der Bertelsmann-Stiftung gingen jedoch davon aus, dass sich bei vier von fünf Patienten mit Rückenschmerzen – auch nach gründlicher Diagnostik – keine spezifische Schmerzursache finden lasse. Eine Bildgebung solle deshalb nicht zu früh vorgenommen werden. Bewegung sei die beste Medizin. Denn die Ursachen von Rückenschmerzen seien häufig Verspannungen durch Überlastungen oder einseitige Haltung, ferner Stress, Ängste und depressive Verstimmungen. Die Mehrheit bewege sich einfach zu wenig.