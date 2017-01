Freudenstadt Mehrere Fahrräder geklaut

Freudenstadt. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag in der Musbacher Straße in Freudenstadt mehrere hochwertige Zweiräder entwendet. In einem Fall klauten die Täter laut Polizei ein Mountainbike, das in einer verschlossenen Garage in der Keplerstraße, an der Ecke zur Musbacher Straße abgestellt war. Im selben Zeitraum machten die Diebe noch reichere Beute. Sie entwendeten aus einer in einer Tiefgarage verschlossenen Garage in der Musbacher Straße zwei Fahrräder, darunter ein E-Bike und ein hochwertiges Mountainbike. im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem besagten Zeitraum nimmt das Polizeirevier Freudenstadt, Telefon 07441/5360, entgegen.