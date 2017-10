Region. Abiturienten entscheiden sich durchaus für eine Lehre im Handwerk. Was den Reiz ausmacht, ermittelte die Handwerkskammer Reutlingen jetzt in einer Umfrage. Ergebnis: Die Faszination an Materialien wie Holz oder Lebensmittel, allgemeines Interesse an Technik oder die kreativen Möglichkeiten sind die Hauptgründe für Abiturienten, eine Lehre zu beginnen. Dafür hat die Kammer die 606 Abiturienten befragt, die aktuell im Handwerk der Region ausgebildet werden, 22 Prozent nahmen an der Umfrage teil. Der handwerkliche Aspekt sei auch die Grundlage für spätere Studienfachentscheidungen wie "Bauingenieur Plus" oder – geplant für den Anschluss an die Ausbildung – Maschinenbau, Zahnmedizin, Architektur und Innenarchitektur. "Das Ergebnis zeigt die Durchlässigkeit der dualen Ausbildung und macht deutlich, dass eine Handwerkslehre gerade für Abiturienten zahlreiche Möglichkeiten offenhält", so Harald Herrmann, Präsident der Handwerkskammer. Sie seien die potenziellen Führungskräfte und Betriebsinhaber der Zukunft. Immer wieder wird von den Jugendlichen auch das Zusammenspiel von Theorie und Praxis als Vorteil genannt; aber auch ein familiärer Hintergrund wie die geplante Betriebsübernahme oder einfach die Genugtuung, am Ende des Tages ein fertiges Produkt zu sehen. 90 Prozent der Abiturienten, viele von ihnen sind Studienabbrecher, seien zufrieden mit ihrer Entscheidung für eine Ausbildung im Handwerk. Überhaupt steige der Anteil der Abiturienten im Handwerk auf jetzt 12,7 Prozent der neuen Lehrlinge. 2009 lag der Wert noch bei 4,9 Prozent.