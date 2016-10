Freudenstadt Mehr als nur ein Rettungszentrum

Freudenstadt. Die Malteser gibt es seit über zehn Jahren in Freudenstadt. Die Keimzelle war seinerzeit die Rettungshundestaffel. Heute bietet der Hilfsdienst eine ganze Anzahl von Leistungen zum Wohl der Menschen an und ist zu einem wichtigen Bestandteil des Rettungs- und Hilfswesens in Freudenstadt geworden. Dies bekräftigten eine Reihe von Rednern beim ersten Spatenstich des Neubaus, der an der Robert-Bosch-Straße im Gewerbegebiet Freudenstadt entsteht und die Zukunft der Malteser sichern soll.

Isolde Eppler, seit Gründung der Malteser in Freudenstadt die Kreisbeauftragte, begrüßte zum Spatenstich eine Reihe von Gästen, darunter die Landtagsabgeordneten Norbert Beck (CDU) und Timm Kern (FDP), OB Julian Osswald sowie Funktionäre des Malteser-Landesverbands und Vertreter anderer Organisationen im Rettungsdienst und der Polizei.

Eppler dankte allen Mitstreitern der Malteser für ihre Einsatzbereitschaft. Sie mussten bislang in dem viel zu kleinen Domizil in der Lange Straße 8 arbeiten und dabei viel improvisieren. Das neue Zentrum solle ein Ort der Freude, der Begegnung, aber auch der Trauerbegleitung werden. "Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist", sagte sie.