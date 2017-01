Freudenstadt Mehr als 125 Jahre Judo-Erfahrung

Freudenstadt. Abteilungsleiter Stefan Lippert überreichte den drei bei einer Feier mit vielen Vereinsmitgliedern Präsente. Grießenhauer und Hamm bekamen zudem die goldene und Christa Bührle-Stockburger die bronzene Ehrenurkunde.

Christa Bührle-Stockburger kommt aus einer Turnerfamilie. Ihr Großvater und ihr Urgroßvater waren wegen ihrer Erfolge zu Ehrenmitgliedern des TSV ernannt worden. Bei einer TSV-Feier sah sie als junge Turnerin eine Vorführung der Judoka und schloss sich der Abteilung an. Das Studium unterbrach ihre Judo-Karriere und die Mitgliedschaft in der Abteilung. Laut Mitgliederliste trat sie 1992 wieder der Abteilung bei, wenngleich das genaue Datum unklar ist. Denn Abteilungsleiter Lippert berichtete, dass er seine ersten Schritte auf der Judo-Matte bei Christa Bührle-Stockburger und deren erstem Trainer Horst Zeeb 1988 unternahm.

Ernst Grießenauer fand über einen guten Kumpel im Alter von 15 Jahren den Weg zum Judo. Da er gerade seine Lehre in der Stadt begonnen hatte und somit ohnehin vor Ort war, begann er mit dem Judosport. Bei Manfred Heilig erlernte er seine Tricks und Kniffe. Als Heilig an den Polizeiposten in Bad Rippoldsau versetzt wurde, übernahm Grießenauer das Training der Aktiven und der Jugend. Aus dieser Zeit dürfte auch sein Spitzname "Sensei" stammen. Ab und an half er auch im Kindertraining aus, später war er dann nur noch bei den Kindern als Trainer aktiv. Bis in die 2000er-Jahre hinein stand er in den Anfängerkursen auf der Matte. 1989 legte er die Prüfung zum Schwarzgurt ab. Befragt nach seinen persönlichen Judo-Höhepunkten, nannte er zuerst die Ausflüge zu den Judoka in der Partnerstadt Courbevoie und das Vergnügen, sich bei zahlreichen Gelegenheiten in den Ligakämpfen mit den Judoka vom benachbarten TV Oberndorf "klopfen" zu können.