"Auerhahn" hieß die Katastrophenschutz-Vollübung des Landkreises am Samstag in Freudenstadt. An sieben Standorten trainierten rund 1300 Hilfs-und Rettungskräfte mit 200 Einsatzfahrzeugen gemeinsam den Ernstfall. Es war das größte Aufgebot bisher im Kreis überhaupt. Fotos: Lothar Schwark