Freudenstadt Marihuana-Dealer wird selbst zum Opfer

Dem Mann wurde zur Last gelegt, im November vergangenen Jahres einen Deal mit rund 300 Gramm Marihuana getätigt zu haben. Dabei wurde er letztlich selbst zum Opfer. Der Angeklagte hatte sich am Tattag gegen 22.15 Uhr in Freudenstadt am Friedhofsparkplatz mit seinem Kunden verabredet, dem er den Stoff, der mit einem THC-Gehalt von 9,55 von durchschnittlicher Qualität war, verkaufen wollte.

Dazu kam es allerdings nicht, sondern zu einem Streit im Fahrzeug des Mannes. Denn der Kunde zog plötzlich eine Flasche mit Reizgas aus seiner Tasche und sprühte dies dem Angeklagten ins Gesicht. Danach verletzte er ihn auch noch mit einer Eisenstange am Kopf. Mit dem Marihuana, das einen Marktwert von rund 1800 Euro hatte, und zusätzlich noch mit 2000 Euro Bargeld, die der Angeklagte nach seinen Angaben in seiner Brusttasche hatte, flüchtete der Kunde.

Richter Michael Gross fragte beim Angeklagten nach, ob die Vorwürfe zutreffend seien. Dessen Rechtsanwalt machte ein "Opening Statement", wie er es nannte, und bestätigte die Vorwürfe. Sein Mandant habe damit während seiner Kochausbildung seine finanziellen Verhältnisse pushen wollen, sagte er weiter. Aktuell sei der Angeklagte jedoch clean.