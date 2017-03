Freudenstadt (vr). Der Haushaltsplan 2017 der Stadt Freudenstadt steht. Der Gemeinderat verabschiedete das Zahlenwerk am Dienstag bei drei Gegenstimmen aus dem Lager der Freien Wähler. Zuvor hatte die Runde viereinhalb Stunden lang die insgesamt 31 Anträge der Fraktionen durchgekaut. Ein Teil der Forderungen fiel durch, einem Teil wird entsprochen, andere wurden zurückgezogen, andere sollen erst in den Fachausschüssen diskutiert werden. Unterm Strich änderte sich finanziell praktisch gar nichts. Laut Kämmerer Jochen Kaupp setzt die Stadt dieses Jahr voraussichtlich im Verwaltungshaushalt 60,2 Millionen um und 7,2 Millionen im Vermögenshaushalt. Viel Geld fließt in Bauprojekte und den Ausbau der Kinderbetreuung. Um alles finanzieren zu können, plant die Stadt mit 1,9 Millionen Euro neuen Schulden. Wolfgang Tzschupke (FWV) hinterfragte den Ablauf der Haushaltsberatung. Ein Viertel aller Anträge habe mit dem Etat direkt gar nichts zu tun. OB Julian Osswald erklärte, für ihn sei der Zeitaufwand "in Ordnung". Es sei besser, alle Anträge "auf einmal zu kriegen".