Freudenstadt Mal aus eigener Perspektive

Durch einen schlichten Perspektivenwechsel macht die Autorin Janne Teller klar, was es bedeutet, Kriegsflüchtling zu sein. Der Text wurde bereits 2011 von der Badischen Landesbühne Bruchsal uraufgeführt. Aufgrund der Aktualität des Themas wurde die Inszenierung wieder aufgenommen.

Das Gedankenexperiment: Es ist Krieg, nicht in Syrien, im Irak oder in Afghanistan, sondern hier, in Europa, in Deutschland. Es regieren Angst und Kälte, Gewalt und Hunger. Wer kann, flieht in den Nahen Osten, wie der 14-jährige Protagonist der Geschichte.

Seine Familie lässt alles zurück und landet in einem ägyptischen Flüchtlingslager. Sie ist in Sicherheit, aber in einem fremden Land ein neues Leben zu beginnen, ist alles andere als einfach.