Freudenstadt Mahnwache in Horb gegen Populismus

Kreis Freudenstadt. Das Bündnis nimmt am Montag, 13. Februar, in Horb an der "Bunten Mahnwache für Menschlichkeit und Frieden. Gegen Rechtsruck und Populismus" teil. Sie wird veranstaltet vom "Kultur im Kloster" und "Projekt Zukunft in Horb". Postfaktische Politik habe die seriöse, offene Informationsübermittlung abgelöst. Daher werde massiv an den Grundfesten der Demokratie gerüttelt. "Wir wollen nicht tatenlos zuschauen", so die Sprecher des Horber "Projekts Zukunft". Treffpunkt für die gut 30-minütige Mahnwache ist um 18 Uhr der Drogeriemarkt Müller in Horb. Das Bürgerbündnis gegen Rechts nimmt ferner am 23. Februar an einer weiteren Veranstaltungen in Pforzheim teil. Sie ist dem Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs gewidmet. Auftakt ist um 17.15 Uhr auf dem Marktplatz. Ein Demonstrationszug führt auf den Wartberg, wo um 18.30 Uhr eine Kundgebung folgt. Das Motto lautet "Pforzheim nazifrei – Kein Platz für Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit".