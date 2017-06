Freudenstadt Magdalene Gohr Ehrenpräsidentin

In Anerkennung dieser langjährigen Leistungen hat der Chor sie nun zu seiner Ehrenpräsidentin ernannt. Dies ist eine Position, die es bislang noch nie gegeben hat. Der ganze Chor freut sich nun auf weitere interessante Unternehmungen mit seinem neuen Präsidenten Manfred Hils. So gibt es in diesem Jahr wieder ein Konzert am zweiten Advent, an Silvester singt der Chor die dritte Kantate aus dem Bach’schen Weihnachtsoratorium und im nächsten Jahr will der Chor das "Stabat mater" von Joseph Haydn am 17. März in der Stadtkirche aufführen.