Freudenstadt "Mach den Luther"

Unter dem Motto "Mach den Luther" soll diese Türe die Menschen in Freudenstadt in den nächsten zwei Wochen dazu inspirieren, selbst Ideen an das Tor zu "schlagen".

Hintergrund der ganzen Aktion ist der Ideenwettbewerb "Kirche macht was. Aus deiner Idee!" der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Dabei sollen eigene Ideen für Kirche und Glauben eingebracht und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Alle eingereichten Ideen werden auf einer Internetseite öffentlich gemacht und zur Abstimmung gestellt. Die Gewinner werden dann noch einmal von einer Jury beurteilt und anschließend entscheidet diese, welche Ideen tatsächlich unterstützt werden und in welcher Form.

In Freudenstadt wird es zu dem Projekt der Evangelischen Landeskirche Württemberg einen Aktionstag am "Tor der Ideen" mit Info-Stand, Corny’s Cafébus, der Band "Deine Ludder" und kleinen Aktionen am Samstag, 4. März, von 10 bis 15 Uhr geben.