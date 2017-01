Freudenstadt Lutherlegenden und helfende Worte

Wie schwierig Kommunikation sein kann, wurde mit dem Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun und Alltagsbeispielen veranschaulicht.

Zum Beispiel könne die Frage "Was ist das Grüne in der Suppe?" sowohl Interesse eines Gourmets als auch der Appell sein: "Das möchte ich nicht mehr essen!"

Erholung und Entspannung ermöglicht

In den Bibelarbeiten wurde deutlich, wie Jesus heilende Worte und einen helfenden Umgangsstil praktizierte. Gymnastik und Tanz, Spaziergänge in märchenhafter Winterlandschaft ermöglichten den Teilnehmerinnen Erholung und Entspannung. Die Frauen genossen Programm, Gemeinschaft und Atmosphäre und reisten mit vielen Impulsen zurück in den Alltag, teilt die evangelische Frauenarbeit mit.

Die Oasentage werden mit gleichem Programm und gleicher Leitung vom 27. Februar bis 2. März in den Fasnetferien wiederholt. Auskünfte gibt Diakonin Roswitha Eberbach unter Telefon 07441/ 878 71. Sie nimmt auch Anmeldungen entgegen.