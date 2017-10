Freudenstadt Lob vom Meister für kleine Ballerinas

Diese Möglichkeit gibt es an Silvester um 15 Uhr in der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn. Dort führt das "Klassisch Russische Ballett aus Moskau" den "Nussknacker" auf. Mit dabei sind 84 Kinder des Ballett-Instituts Hagendorn. Bei insgesamt sieben Tänzen wirken sie als Kinder am Weihnachtsbaum mit, als Kinder beim Puppentheater, als Mäuse und im zweiten Teil in einem spanischen, orientalischen, chinesischen und russischen Tanz.