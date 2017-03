Freudenstadt Lkw gerät auf B 28 ins Rutschen und landet im Graben

Der junge Lkw-Fahrer war am frühen Mittwochmorgen, gegen 0.30 Uhr, mit einem Mercedes-Sattelzug auf der schneebedeckten B 28 in Richtung Kniebis unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der mit Sommerreifen bestückte Auflieger des Lkw-Gespanns ins Rutschen und zog die Zugmaschine des Gespanns mit in den angrenzenden Straßengraben.

Verletzt wurde niemand. An dem Lkw-Gespann entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.