Freudenstadt Liste fordert Stipendium auch für Hebammen

Kreis Freudenstadt. Die Wählervereinigung ist froh, dass mit den drei Geburtshelfern aus Italien der Kreißsaal in Freudenstadt auch nachts wieder geöffnet ist. Die temporäre nächtliche Schließung müsse "absolute Ausnahme" bleiben. Selbst wenn die Notfallversorgung uneingeschränkt sichergestellt gewesen sei, so sei die zeitweise Schließung des Kreißsaals "ein hohes Unsicherheitspotenzial für werdende Eltern" gewesen. Die Versorgung mit Hebammen sei im Land allgemein schlecht, heißt es in einer Stellungnahme. Leider mache der Kreis Freudenstadt hier keine Ausnahme. Es sei folglich wichtig, dass "sich ein Krankenhaus als attraktiver Arbeitgeber hervortut". Die Frauenliste fordert daher eine attraktive Bezahlung der Hebammen, ihre Putzdienste im Kreißsaal auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken und in Anlehnung an das Stipendium für Medizinstudenten ein ähnliches Anreizmodell für Hebammen in Ausbildung einzuführen, in den Kreis zu wechseln.