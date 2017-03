Freudenstadt Linke: Die Krankenhäuser nicht kaputtsparen

Zunächst einmal trat aber die Kandidatin für den Wahlkreis Calw-Freudenstadt, Lorena Müllner, in Aktion. Aus eigener Erfahrung als Absolventin eines Freiwilligen Sozialen Jahrs (FSJ) schilderte die 18-Jährige aus Altensteig den zunehmenden Druck auf Pflegekräfte auf Kosten der Patientenversorgung, der sich bei Klinikprivatisierungen noch steigere.

Mit ruhigen, überlegten Worten, frei von jedem Klischee klassischer Linker, nahm Bernd Riexinger anschließend das deutsche Wirtschaftssystem unter die Lupe. Es gebe so viele Beschäftigte wie noch nie – aber ein Drittel davon in "prekären Arbeitsverhältnissen": Leiharbeit, befristete Verträge, Werkverträge an Fremdfirmen weit unter Tarif. Das Ungleichgewicht zwischen Wirtschaftskraft und Lohnentwicklung sei "eklatant". Ohne einen Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde drohe Altersarmut.

Ausgaben für Gesundheit, Bildung, Erziehung und ÖPNV seien in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch zurückgefahren worden. In Altersheimen werde man oft "gerade noch gefüttert und gewaschen". So wolle keiner alt werden. Ein neues Gesundheitswesen für alle ohne Zweiklassenmedizin, das auch Immobilieneinnahmen und Spekulationsgewinne heranziehe, sei "überfällig".