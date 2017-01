Freudenstadt Lifte und Loipen gehen in Betrieb

Eine Reihe von Liften und Loipen sind seit Donnerstag in Betrieb. Baiersbronn Touristik meldete 20 Zentimeter Neuschnee. Sechs Lifte liefen: Ruhestein I und II, Vogelskopf, Zuflucht, Kniebis, Seibelseckle und Mehliskopf. Am Seibelseckle wurde eine Schneedecke von 60 Zentimentern gemeldet. In Betrieb seien ferner die Lifte Understmatt I sowie Bühlertal/Hundeseck an der Schwarzwaldhochstraße.

14 Kilometer Loipen für Langlauf seien gespurt, teilte Baiersbronn Touristik am Donnerstag mit: die Nachtloipe Kniebis mit Sechser-Spur und die Zollstockspur. Präpariert sei auch der Ski-Fernwanderweg vom Ruhestein zur Zollstockhütte und der Abschnitt vom Ruhestein Richtung Mummelsee. Geöffnet wurde ferner die Rodelbahn Kniebis mit 400 Metern Länge.

Im Skistadion auf dem Kniebis sind für die nächsten Wochen rund 15 Veranstaltungen geplant. So stellen im Februar Skihersteller den Einzelhändlern ihre neusten Produkte vor. Für den 26. Februar ist der 2. Lemming Loppet, ein Skilanglauf-Marathon über 15 und 30 Kilometer, geplant. Dass es jetzt endlich losgeht, freut den Vorsitzenden Herbert Scholz und seine Mannschaft. Denn immer wieder fragen Langläufer am Telefon nach, darunter aktuell eine Schulklasse aus der Eifel, während am Dienstag draußen eine Schulklasse aus Speyer bereits fleißig den Langlauf übte. Und mit etwas Glück können eventuell auch der Stokingerlift und die umliegenden Lifte der einzelnen Vereine ihren Betrieb aufnehmen.