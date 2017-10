Freudenstadt. Einen besonderen musikalischen Abend mit zwei Musikerinnen aus der Region kündigt die Klinik Hohenfreudenstadt für Donnerstag, 19. Oktober, an. Das Konzert im Vortragssaal der Klinik beginnt um 20 Uhr. Nach der erfolgreichen Premiere im Juni präsentieren Alexa Gaiser (Gesang) und Debora Kohler (Klavier) noch einmal Lieder, Texte und Gedanken unter dem Motto "Wie das Leben so klingt". Es geht darin um Freude, Sorgen, Zweifel, Freundschaft und mehr. Alexa Gaiser aus Aach hat bei unterschiedlichen Gelegenheiten die Ausdruckskraft ihrer Stimme bewiesen, Debora Kohler ist als Musikerin und Musiklehrerin in Schopfloch tätig. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.