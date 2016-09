Freudenstadt Liebe zum Busfahren und zur Musik

Freudenstadt-Kniebis. Heute noch ist Epting als Aushilfsfahrer für die Firma Omnibus Katz auf seinen Lieblingsstrecken unterwegs. Ausruhen ist für den heimatverbunden Kniebiser ein Fremdwort. Im Gegenteil: Epting sprüht weiter voller Ideen.

Geschätzt wird er für seine Ausstrahlung, seinen Optimismus, seine Witze und den Schalk in seinen Augen. Dieser Ansicht schließen sich die Geschäftsführer Ludwig Blum und Rainer Pfau für ihren derzeit ältesten aktiven Fahrer an. Epting ist der Firma bereits seit frühster Jugend verbunden. Am 2. Mai 1952 trat er seine Lehre als KFZ-Mechaniker an – damals noch in der Holzstraße 1.

Ein Kommentar seines damaligen Chefs Heinrich Katz, der 1970 verstarb, ist ihm hängen geblieben, als dieser humorvoll meinte: "Bub, du musst noch ein paar Hafersuppen essen." Epting blickt auf ein abwechslungsreiches Leben zurück. Nachdem er bei Katz ausgelernt hatte, absolvierte er 1962 den Busführerschein bei der Post. Beim alten Arbeitgeber stieg er wieder 1966 ein, um hauptsächlich auf Linie mit dem Gelenkbus im Wolftal und der Schwarzwaldhochstraße bis 1969 unterwegs zu sein.