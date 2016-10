Freudenstadt Licht im Fortbildungs-Urwald

Ferner lag es den Veranstaltern daran, "Licht in den Weiterbildungsdschungel" fluten zu lassen. Gut aufgestellt sowohl in der Breite als auch in der Tiefe, präsentierte sich der Markt. Qualifizierte Beratung an den Informationsständen war oberstes Gebot. Dabei hoben die Anbieter auf individuelle Bedürfnisse ab: Interessenten für den technischen wie kaufmännischen Bereich wurden ebenso bedient wie Bewerber mit geringen Deutsch-Sprachkenntnissen.

Frauen, die den Wiedereinstieg in den Beruf planen, Interessenten an einem ausbildungs- oder berufsbegleitenden Studium oder einem Freiwilligen Ökologischen beziehungsweise Sozialen Jahr – sie konnten vor Ort intensive Beratung in Anspruch nehmen. Dabei blieb es nicht allein bei der rein fachlichen Darstellung. Beispielsweise konnten ebenso Fragen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie zu konkreten Unterstützungsleistungen beim Wiedereinstieg erörtert werden.

Angebote für Frauen

Der Jugendmigrationsdienst hält kostenlose Trainingseinheiten als Gruppenangebote bereit. Beratung können auch kleine und mittlere Unternehmen erfahren, soweit sie Konzepte zur Sicherung des weiblichen Fachkräftepotenzials umsetzen wollen. Wer eine Weiterbildung plant, dürfte auf Beratung in Fragen der Finanzierung und des Unterhalts während der Maßnahme Wert legen. Insgesamt verdeutlichte der Markt, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich zu qualifizieren, um nicht beruflich abgehängt zu werden.

Den nächsten Vortrag in der Reihe "Kommunikation heute – Reden wir drüber!" hält Sport-Mentalcoach Petra Vollmer am Mittwoch, 12. Oktober, ab 19 Uhr im Katholischen Gemeindehaus, Südring 11, in Horb-Hohenberg. Ihr Thema lautet "2257 Höhenmeter – na und! Wie zielgerichtete Kommunikation Berge versetzt und Höchstleistungen hervorbringt". Der Eintritt ist frei. Anmeldung: E-Mail frauundberuf@pforzheim.ihk.de.