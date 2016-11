Freudenstadt Letzter Weihnachtsmarkt unter HGV-Regie

Am Freitag, 9. Dezember, eine Woche später als in den Jahren zuvor, wird heuer der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz eröffnet. Damit rückt er eine Woche näher an Weihnachten heran. Er dauert wie üblich zehn Tage und endet am Sonntag, 18. Dezember. Weihnachtlich geschmückte Holzhütten und ein festlich erleuchteter Marktplatz laden zum Bummeln und Einkaufen ein.

Ein besonderes Schmankerl sind in diesem Jahr verschiedene Hütten mit kunsthandwerklichen Artikeln aus der Werkstatt von heimischen Hobbykünstlern. Zahlreiche musikalische Darbietungen am Stadthaus werden die Gäste unterhalten. Viele verschiedene Musikgruppen und Blaskapellen sind mit dabei, sodass auf dem Weihnachtsmarkt in Freudenstadt keine Langeweile aufkommt.

Seit Beginn des Freudenstädter Weihnachtsmarkts mit dabei sind die Turmbläser, die an zahlreichen Abenden die Stufen des festlich erleuchteten Rathausturms erklimmen, um dann stimmungsvolle Adventslieder zu spielen. Diese Stimmung möchten alle treuen Freudenstädter "Weihnachtsmarkt-Insider" nicht missen.