Freudenstadt Lesung mit Jörg Schüttauf im Kurhaus

Der Autor Jonas Jonasson erzählt in "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand" die Geschichte einer urkomischen Flucht und zugleich die irrwitzige Lebensgeschichte eines eigensinnigen Mannes, der sich zwar nicht für Politik interessiert, aber trotzdem irgendwie immer in die großen historischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts verwickelt war. Der Titel ist seit seinem Erscheinen von keiner Bestsellerliste mehr wegzudenken und wurde bis dato allein drei Millionen Mal im deutschsprachigen Raum verkauft. Jörg Schüttauf und Holger Umbreit lesen und spielen Auszüge aus diesem Roman. Zum Inhalt: "Es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die ich besser kann als die meisten anderen. Ich kann Schnaps aus Ziegenmilch herstellen und eine Atombombe basteln." Allan Karlsson wird 100 Jahre alt. Doch während sich der Stadtrat und die lokale Presse auf das große Spektakel vorbereiten, verschwindet der Hundertjährige einfach – und versetzt damit ganz Schweden in Aufruhr.

Leichen pflastern den Fluchtweg

Ein Koffer mit gestohlenem Geld, in dessen Besitz Allan eher zufällig gelangt, bringt eine Verbrecherorganisation auf den Plan, die ihr Eigentum gerne zurückhaben möchte. Und so kommt es, dass schließlich nicht nur die Polizei hinter ihm her ist, sondern auch die Ganoven. Glücklicherweise muss Allan Karlsson seinen Weg nicht alleine fortsetzen. Nach und nach gesellen sich skurrile Figuren wie der Gelegenheitsdieb Julius Jonsson, der ewige Student Benny Ljungberg und die schöne Gunilla Björklund hinzu. Unauffällig kann die außergewöhnliche Reisegruppe allerdings nicht reisen, da auch noch Elefant Sonja mit an Bord ist.