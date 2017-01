Freudenstadt Leidenschaftlich und temperamentvoll

Sänger beeindrucken als Klangkörper und in Solopassagen

Die faszinierenden Stimmen der sechs afro-amerikanischen Sänger beeindruckten nicht nur als eingespielter Klangkörper, sondern auch in vielen Solopassagen. In ihren wallenden, traditionellen Gewändern überzeugten die "Original USA Gospel Singers" in Stücken wie "Let my People go" und in dem fast schon rockig vorgetragenen "Lord – You rock my Soul" und stellten klar, dass Gospelmusik zeitlos ist und nach wie vor eine große Fangemeinde hat.

Für die musikalische Unterstützung der Sänger sorgten zwei Bandmitglieder am Piano und am Schlagzeug. Seit den Tagen der Sklaverei stehe die religiöse Gospelmusik für Hoffnung auf ein besseres Leben, ohne Leid und ohne die Qualen der Sklaverei, ließen die Sänger verlauten. In den freudvollen Liedern sei der Geist Gottes zu spüren und die Gewissheit, dass er immer da sei.

Gospelmusik sei ein Seelenheilmittel, mit dem die Sklaven in Amerikas Südstaaten ihr Leid und ihre Unterdrückung besser bewältigt hätten, erzählte eine Sängerin bevor sie stimmungsvoll und mit samtiger Stimme "Amazing Grace" solistisch vortrug, in das der Chor im zweiten Teil einstimmte. Passende eindrucksvolle religiöse Bilder von Kirchen, Kreuzen, von der Bibel und von Friedenstauben wurden während des Konzerts im Hintergrund eingeblendet.

Mit ansteckender Lebensfreude Spirituals vorgetragen

Aus tiefster Überzeugung sang der Chor dabei "Everytime I feel the Spirit" um im Anschluss daran mit ansteckender Lebensfreude die bekannten Spirituals "He’s got the whole World in his Hand" und "Amen" vorzutragen.

Auch nach einer Pause ließen sich die Zuhörer von den Gästen aus den Staaten bestens unterhalten. Die stimmgewaltigen Sänger beeindruckten mit dem freudvollen "Hallelujah" und setzten dabei dem Stück in Anlehnung an Händels Messias ihren eigenen souligen Stempel auf. Mit "Go, tell it on the Mountain", "Mary’s little Baby" und einem feierlichen "Silent Night" überraschten die Gospel-Singers ihr Publikum auf der abgedunkelten Bühne mit einem weihnachtlichen Rückblick.

Zum Ende des Konzerts drehten die Künstler noch einmal richtig auf und weckten Emotionen, so dass der Funke noch einmal richtig auf die Konzertgäste übersprang.

Bei bekannten Ohrwürmern wie "Oh when the saints", "Oh happy Day" und "Kumbaya my Lord" hielt es keinen Gast mehr auf seinem Stuhl und es wurde fröhlich mitgeklatscht.

Auch für Zugaben, die vom begeisterten Publikum gewünscht wurden, war noch Zeit. Ganz zum Schluss gab es noch einmal eine Wiederholung von "Amen", das in den Ohren der Konzertgäste noch lange nachhallte.