Freudenstadt Lebensumfeld im Blick

Design heißt, Zukunft zu denken – so formulierte es einmal Arno Votteler selbst. An der Kunsthochschule Halle trägt Axel Müller-Schöll, Professor im Fachbereich Innenarchitektur und ehemaliger Votteler-Schüler, diese Philosophie weiter. Mit Studenten beschäftigt er sich in einem Studienprojekt mit der Frage: Wie wohnen Menschen in der Zukunft? Welche Rollen spielen alternative Wohnkonzepte – und welche Herausforderungen stellt dies an Architektur und Design? In einer Talkrunde zum Thema "smArt-Hotel – Wie wollen wir wohnen im Hotel?" geht Axel Müller-Schöll am Freitag, 10. März, dieser Frage nach. Mit ihm auf dem Podium sitzen Architekten, Designer, Handwerker und Unternehmer. Die Moderation hat Carmen Mundorff von der Architektenkammer Baden-Württemberg.

Die beiden Veranstaltungen im Kurhaus Freudenstadt richten sich sowohl an das Fachpublikum als auch an weitere Interessierte. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.